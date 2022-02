यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को कैद करेंगे या मार देंगे पुतिन? कीव पर कब्जा करने के बाद क्या करेगा रूस?

International

oi-Abhijat Shekhar

कीव/मॉस्को, फरवरी 26: यूक्रेन पर रूस बुरी तरह से कहर बरपा रहा है और पूरी आशंका है अगले चंद घंटों में यूक्रेन का अस्तित्व ही खत्म होने के कगार पर पहुंच जाए। तमाम रिपोर्ट्स यही हैं, कि चंद घंटों में राजधानी कीव पर रूस का कब्जा स्थापित हो जाएगा और राष्ट्रपति वलोडिमीर जेलेंस्की ने देश से भागने के मना कर दिया है। उन्हें अमेरिका ने देश से निकलने को कहा था और उन्हें कीव से निकालने के लिए प्लेन भेजने की बात कही थी, लेकिन राष्ट्रपति जेलेंस्की ने साफ कहा, कि उन्हें सवारी नहीं, रूस से लड़ने के लिए हथियार चाहिए। यानि, राष्ट्रपति अपने देश को छोड़कर नहीं जाएंगे, तो रूसी सैनिकों के हाथों उनका पकड़ा जाना करीब करीब तय है, तो फिर रूस उनके साथ क्या करेगा? क्या रूस, यूक्रेन के राष्ट्रपति को खत्म कर देगा, जिसकी आशंका वो खुद जता चुके हैं।

English summary

What Will Putin Do With Ukraine's President Zelensky After Capturing? What will be the future of Ukraine?