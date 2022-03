यूक्रेन युद्ध में गाजर-मूली की तरह ध्वस्त हो रहे रूसी टैंक, जेट्स, रूसी हथियार खरीदकर फंस गया भारत?

International

oi-Abhijat Shekhar

कीव/मॉस्को/नई दिल्ली, मार्च 08: यूक्रेन की जंग में दोनों देशों की सेनाओं का भारी नुकसान हो रहा है, लेकिन युद्ध जितने दिनों तक खिंचता जा रहा है, और जिस तरह से यूक्रेनी हथियार ध्वस्त हो रहे है, उसने भारत की चिंताओं को बढ़ाना शुरू कर दिया है। युद्ध में देखने को मिल रहा है, कि अमेरिका की जेवलिन मिसाइलों के जरिए बेहद आसानी से रूसी टैंकों को ध्वस्त किया जा रहा है, तो फिर सवाल ये उठता है कि, भारतीय सेना के पास भी रूसी हथियारों की भरमार है। तो क्या चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों से घिरे भारत के लिए रूसी हथियारो का गाजर-मूली की तरह तबाह होना... क्या चिंता की बात नहीं है?

English summary

There is a terrible destruction of Russian weapons in Ukraine war and Ukrainian army is easily hunting Russian weapons. Is it a matter of concern for India?