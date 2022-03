सिर्फ तीन दिन का बचा खाना और हथियार, यूक्रेन में हार से बचने के लिए पुतिन करेंगे परमाणु बम से प्रहार?

International

oi-Abhijat Shekhar

मॉस्को, मार्च 23: यूक्रेन की राजधानी कीव की घेराबंदी करने वाली रूसी सैनिकों को कीव के एक उपनगर से यूक्रेनी सेना ने खदेड़ दिया है और कीव की रूसी घेराबंदी भी अब कमजोर पड़ती जा रही है और अगर वाकई ऐसा है, तो फिर पुतिन की सेना के लिए काफी मुश्किल स्थिति उत्पन्न हो गई है। यूक्रेन के सशस्त्र बलों ने कहा कि मॉस्को ने अपनी 'आक्रामक क्षमता' खो दी है और कीव से 37 मील की दूरी पर स्थित एक शहर मकारिव पर कब्जा बरकरार रखने के लिए अतिरिक्त सैनिकों को बुलाने की कोशिश की जा रही है। वहीं, दावे किए जा रहे हैं, कि वो रूसी सैनिक.. जो यूक्रेन में जमीनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके पास अब खाना और हथियार खत्म होने वाला है, जो रूस के लिए बहुत बड़ा झटका है।

English summary

In the Ukraine war, Russia's logistics and weapons are running out in three days and now Russia can use nuclear weapons in Ukraine.