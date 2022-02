भारतीय दूतावास की तीसरी एडवाइजरी, यूक्रेन से फौरन निकलें भारतीय, जानिए सरकार का निकासी प्लान?

International

oi-Abhijat Shekhar

कीव/मॉस्को/नई दिल्ली, फरवरी 22: यूक्रेन और रूस के बीच बढ़ते तनाव के बीच यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने मंगलवार 22 फरवरी को भारतीय छात्रों को फौरन यूक्रेन से बाहर निकलने को कहा है। भारतीय दूतावास ने कहा है कि, विश्वविद्यालयों द्वारा ऑनलाइन कक्षाओं की पुष्टि की प्रतीक्षा करने के बजाय भारतीय छात्र फौरन देश लौटें।

Seats are available on these flights.

Advisory on Flights between India-Ukraine as on 21 February 2022

Ukrain crisis: टुकड़े टुकड़े होने के बाद यूक्रेन के लोगों का टूटा अमेरिका से भरोसा, पश्चिमी मीडिया पर गुस्सा

English summary

In the midst of the Ukraine crisis, the Indian Embassy has asked its citizens and students living in Ukraine to leave the country immediately.