चेर्नोबल न्यूक्लियर प्लांट को लेकर बड़ी चिंता, रूस के कब्जे के बाद नहीं मिल रही हैं जानकारियां

International

oi-Abhijat Shekhar

कीव, मार्च 09: अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यूनाइटेड नेशंस न्यूक्लियर वाचडॉग ने मंगलवार को कहा है कि, चेर्नोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र से अब जानकारियां नहीं मिल रही हैं और परमाणु संयंत्र से डेटा भी नहीं मिल रहे हैं। एजेंसी ने परमाणु संयंत्र में रूसी गार्ड के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों के लिए चिंता व्यक्त की है। आपको बता दें कि, चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है, जिसपर सबसे पहले रूस ने कब्जा किया था। (सभी तस्वीर- फाइल)

Ukraine crisis: 14 दिनों की भीषण जंग, एक भी बड़े शहर पर कब्जा नहीं, क्या यूक्रेन युद्ध में फिसल रहा है रूस?

English summary

The UN agency has said that since the Russian occupation of the Chernobyl power plant, there is no data about it so far.