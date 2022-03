विश्वयुद्ध करवाने के मूड में अमेरिका? आग में घी डालने बाइडेन जाएंगे पोलैंड! शांति सेना भेजने की मांग

International

oi-Abhijat Shekhar

कीव/वॉशिंगटन/मॉस्को, मार्च 22: यूक्रेन में अभी भी रूसी सेना कहर बरपा रही है, लेकिन अमेरिका जिस तरह से अभी भी यूक्रेन को भड़काने में लगा हुआ है, उसे देखकर यही लग रहा है, कि क्या अमेरिका विश्वयुद्ध करवाने के मूड में है। पहले कमला हैरिस ने यूक्रेन के पड़ोसी देश और नाटो सदस्य पोलैंड का दौरा किया था और अब खुद राष्ट्रपति जो बाइडेन पोलैंड के दौरे पर जाने वाले हैं। इस दौरान वो यूक्रेनी शरणार्थियों को देश में शरण देने के लिए पोलैंड के राष्ट्रपति को धन्यवाद देंगे, लेकिन सवाल ये हैं, कि आखिर अब जाकर, जब युद्ध खत्म होने की तरफ बढ़ रही है, तो फिर बाइडेन ने यूक्रेन में 'शांति सेना' भेजने का फैसला क्यों किया है?

Zelensky: "And then we need to calm down and say – ok, there are NATO member countries that can provide us security guarantees without a membership in NATO."

English summary

In the midst of the war, the Ukrainian president has refused to join NATO, demanding security guarantees from Russia. At the same time, Biden is going to Poland, after which the question is, is America in the mood to start a world war?