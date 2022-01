UAE ने देश आने वाले यात्रियों के लिए बनाए सख्त नियम, भारतीय यात्रियों के भी रखी गई है बड़ी शर्तें

International

oi-Abhijat Shekhar

दुबई, जनवरी 02: कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट पूरी दुनिया में तेजी से फैल रहा है। हालांकि, अभी तक आई रिपोर्ट्स में यही कहा गया है, कोरोना के दूसरे वेरिएंट्स के मुकाबले ओमिक्रॉन के फैलने की रफ्तार भले ही ज्यादा है, लेकिन ये कम खतरनाक है। लेकिन, ओमिक्रॉन से बचाव के उपाय हर देश अपना रहे हैं और संयुक्त अरब अमीरात ने भी अपने देश के यात्रा नियमों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। चूंकी भारत से काफी ज्यादा संख्या में लोग यूएई जाते हैं, लिहाजा भारतीय यात्रियों के लिए इन नियमों को जानना बेहद जरूरी है।

English summary

The United Arab Emirates has issued new travel guidelines in view of the corona virus, in which those who have not received the vaccine have been banned from leaving the country.