प्रदर्शन कवर करने पर पत्रकारों को मिली तालिबानी सजा, बुरी तरह पीटा

International

oi-Love Gaur

काबुल, 09 सितंबर: अफगानिस्तान एक बार फिर 20 साल पीछे जा चुका है। यहां तालिबानी हुकूमत के बाद सब कुछ बदल गया है। अब यहां सच्चाई दिखाने पर बेरहमी से पीटा जाता है। प्रदर्शन करने पर गोलियां चलाई जाती है। ऐसी ही एक तस्वीर अमेरिकी पत्रकार मार्कस याम ने दिखाई है, जिसमें दो पत्रकारों को बहुत बुरी यातनाओं से गुजरना पड़ा, जिसमें उनके शरीर पर खून के थक्के दिखाई दे रहे हैं। इस फोटो को पोस्ट करते हुए याम ने बताया कि प्रदर्शन को कवर करने के बाद पत्रकारों को तालिबानी यातनाओं से गुजरना पड़ा।

पाकिस्तान और तालिबान की सांठगांठ अब खुलकर सामने आने लगी है। दरअसल, अफगानिस्तान के कई मामलों में पाकिस्तान के हस्तक्षेप के बाद अब वहां विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। मंगलवार को काबुल की सड़कों पर बड़ी संख्या में महिलाओं ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान प्रदर्शन को कवर करने वाले पत्रकारों पर तालिबान का कहर टूटा पड़ा। कई पत्रकारों को हिरासत में लेकर बुरी तरह से पीटा गया, जो उनके शरीर पर साफ दिखाई दे रही है।

Painful. Afghan journalists from @Etilaatroz, Nemat Naqdi & Taqi Daryabi, display wounds sustained from Taliban torture & beating while in custody after they were arrested for reporting on a women’s rally in #Kabul, #Afghanistan.#JournalismIsNotACrime https://t.co/jt631nRB69 pic.twitter.com/CcIuCy6GVw