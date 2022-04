‘सिर्फ 6 महीने ही नौकरी सुरक्षित’, Twitter की कर्मचारियों से इमरजेंसी मीटिंग में जानिए क्या क्या हुआ?

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, अप्रैल 26: एलन मस्क ने 44 अरब डॉलर में दिग्गज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्वीटर को खरीद लिया है और अगले 6 महीने में ट्वीटर आधिकारिक तौर पर एलन मस्क के हाथों में ट्रांसफर हो जाएगी। ट्वीटर के बिक जाने के बाद ट्वीटर की तरफ से अपने कर्मचारियों से कहा गया है, कि उनकी नौकरी अब सिर्फ 6 महीने के लिए ही सुरक्षित है, जब तक कि एलन मस्क कंपनी का नियंत्रण अपनी हाथों में नहीं ले लेते हैं।

English summary

Twitter has told its employees that their jobs are safe for the next 6 months. Know what happened in the emergency meeting?