भारत सरकार ने पेरोल पर Twitter एजेंट रखने का बनाया दबाव? ट्विटर के पूर्व सिक्योरिटी चीफ का आरोप

International

oi-Artesh Kumar

न्यूयॉर्क/नई दिल्ली, 24 अगस्त : भारत सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Twitter पर एक सरकारी एजेंट को रखने का दबाव बनाया था। व्हिसलब्लोअर (whistleblower) खुलासे के मुताबिक यह दावा ट्विटर के पूर्व सुरक्षा प्रमुख पीटर 'मुज' जटको ( Peiter "Mudge" Zatko) ने किया है। उन्होंने अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग के सामने ट्विटर पर अन्य सुरक्षा चूक से जुड़े मुद्दे को भी उठाया । बता दें कि, ट्विटर फाइलिंग से लेकर हर जगह प्लेटफॉर्म्स पर बॉट्स की संख्या 5 परसेंट बता रहा है। ऐसे में ट्विटर के पूर्व सिक्योरिटी हेड Peiter Zatko ने चौंकाने वाला खुलासा कर दिया है।



English summary

While Zatko's claims are wide-ranging and mostly focus on the data safety and security practices that Twitter follows, his report also includes explosive allegations related to the Indian government. Zatko says that a few years ago, under pressure from the Indian government, Twitter hired a government agent and gave the person complete access to user data.