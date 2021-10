दुनिया में सबसे लंबी है तुर्की के इस शख्स की नाक, 71 की उम्र में भी बढ़ रही है लंबाई, देखिए वीडियो

International

oi-Abhijat Shekhar

अंकारा, अक्टूबर 08: यदि आपके मन में कभी ख्याल आया हो, कि काश आप भी कभी किसी मुद्दे पर विश्व रिकॉर्ड को तोड़ सकें और पूरी दुनिया में आपका अचानक से नाम हो जाए, तो आपको कुछ और एक्स्ट्रा करने से पहले अपने शरीर को बहुत अच्छे तरीके से जांचना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि आपके ही शरीर का कोई अंग आपको पूरी दुनिया में मशहूर करवा दे। जैसे तुर्की के रहने वाले मेहमेट ओजयूरेक के साथ हुआ है।

English summary

A 71-year-old man from Turkey has the longest nose in the world, he will be surprised to know the length.