तुर्की बना NATO का सिरदर्द,एर्दोगन के इस कदम से फ्लॉप हो जाएगा अमेरिका का बड़ा प्लान, टेंशन में यूरोप

साइप्रस, 5 सितंबर : रूस और यूक्रेन के बीच सात महीनों से जंग जारी है। इस बीच तुर्की एक बार फिर से अहम जिम्‍मेदारी उठाना चाहता है। इसको लेकर उसने अपनी बात मास्को तक पहुंचा दी है। इस बार तुर्की यूरोप के सबसे बड़े परमाणु केंद्र जेपोरिजीया के आसपास अहम भूमिका निभाना चाहता है। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के 6 महीने से अधिक समय हो चुका है। इस जंग के कारण अमेरिका और कई यूरोपीय देशों ने मास्को पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। वहीं, दूसरी तरफ तुर्की ने पिछले छह महीनों में खुद की एक अलग छवि बनाने की कोशिश की है। मसलन, वह रूस और यूक्रेन के बीच एक तटस्थ शक्ति के तौर पर मध्यस्थता की भूमिका में नजर आ रहा है। इससे तुर्की को निर्यात से संबंधित सौदा करने की दिशा में बड़ी सफलता हाथ लगी है। कीव पर मास्को के हमले के बाद से अब वर्तमान में तुर्की अपने बंदरगाह से यूक्रेनी अनाज के निर्यात का रास्ता तलाश रहा था। बता दें कि, राष्ट्रपति एर्दोगन ने बार-बार कहा है कि वह रूस पर पश्चिमी प्रतिबंधों को लागू नहीं करेंगे, जबकि तुर्की एकमात्र नाटो देश है जिसने रूसी विमानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र को बंद नहीं किया है और रूसियों को अपनी नकदी जमा करने के लिए तुर्की के बैंकों के साथ खाते खोलने की अनुमति दी है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन के लिए रूस-यूक्रेन युद्ध एक वरदान साबित होता दिख रहा है।

English summary

Although Turkey in the past six months has tried to present itself as an honest and neutral power broker that mediates between Russia and Ukraine - and actually scored a big success in brokering a deal for the export of Ukrainian grain through its ports -- in fact, it is seen by many western governments as facilitating others to evade the Western sanctions imposed on Russia for its invasion of Ukraine.