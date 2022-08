टीटीपी का टॉप कमांडर उमर खालिद खुरासानी बम धमाके में मारा गया, क्या पाकिस्तानी सेना ने लिया बदला?

International

oi-Artesh Kumar

इस्लामाबाद 8 अगस्त: तहरीक-ए- तालिबान पाकिस्तान (TTP-Tehreek-e-Taliban Pakistan) के टॉप कमांडर उमर खालिद खुरासानी के मारे जाने की खबर है। अफगानिस्तान के अधिकारियों का कहना है कि, देश के पूर्वी भाग में उमर और उसके अन्य शीर्ष टीटीपी के कमांडर एक वाहन से जा रहा था तभी वहां एक रहस्यमयी विस्फोट हुआ और वे सभी कथित तौर पर मारे गए। अमेरिका ने इस खूंखार आंतकी के बारे में जानकारी देने वाले को 30 लाख अमेरिकी डॉलर का इनाम रखा था।

English summary

A top Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) commander, with a USD 3 million American bounty on his head, has been reportedly killed in an explosion in eastern Afghanistan.Omar Khalid Khorasani, a former journalist and poet, who studied at several madrasas in Pakistan's Karachi was killed in a vehicle carrying senior TTP commanders, with a mysterious explosive device.