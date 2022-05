Total Lunar Eclipse 2022: यहां देखें चंद्र ग्रहण की पहली तस्वीर

International

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली , 16 मई। साल का पहला चंद्र ग्रहण प्रारंभ हो चुका है। चंद्रग्रहण आज सुबह 08 बजकर 59 मिनट से शुरू हुआ है जो कि दोपहर 12.30 बजे तक खत्म होगा। हालांकि ये इंडिया में प्रभावी नहीं है लेकिन आप इसे लाइव NASA के ट्विटर हैंडल पर देख सकते हैं। ग्रहण की पहली तस्वीर उसने आउट भी कर दी है। ग्रहण के वक्त चंद्रमा सामान्य से बड़ा दिखाई देगा और लाल रंग का हो जाएगा। इसलिए इसे 'सुपरमून' और 'ब्लड मून' भी कहा जा रहा है।

We're streaming eclipse views from around the world and talking with our lunar experts. Send us your Moon questions using #AskNASA : https://t.co/zhsa12QW50

English summary

The first lunar eclipse of 2022 is almost over, and pictures of the event are now out. Here is First Pictures, please have a look.