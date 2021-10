ताइवान में जंग जैसे हालात के बीच चीन-अमेरिका के अधिकारियों की होगी मुलाकात, विश्वयुद्ध का खतरा टलेगा?

International

ज्यूरिख/स्विटजरलैंड, अक्टूबर 06: ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका आमने-सामने आ गये हैं और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि चीन किसी भी वक्त ताइवान पर हमला कर सकता है। वहीं, चीन का भोंपू ग्लोबल टाइम्स ने अमेरिका को धमकाया है कि अगर वो ताइवान को बचाने आता है, तो तीसरा विश्वयुद्ध हो जाएगा। ऐसे में काफी ज्यादा तनाव के बीच आज चीन और अमेरिका के टॉप डिप्लोमेट्स के बीच बातचीत होने वाली है और पूरी दुनिया की निगाहें उसी बातचीत पर टिकी हुई हैं, कि क्या तीसरे विश्वयुद्ध का खतरा टल जाएगा?

ताइवान के साथ चरम पर पहुंचा तनाव, मदद करने पर चीन ने अमेरिका को दी तीसरे विश्वयुद्ध की चेतावनी

Amidst fears of war over Taiwan, top diplomats of the US and China are going to meet in Zurich.