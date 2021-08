मिस्र के अथाह सागर में लापता शहर मिला, दुर्लभ खजाना और सैकड़ों सालों पुराने अनमोल फल की तलाश पूरी

International

oi-Abhijat Shekhar

काहिरा, अगस्त 04: मिस्र के अथाह समुद्र में लापता हो चुके एक शहर की खोज की गई है। ये शहर सैकड़ों साल पहले गायब हो गया था, लेकिन इस शहर से जो सामान मिले हैं, उसे देख पूरी दुनिया हैरान हो गई है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि लुप्त हो चुके इस अतिप्राचीन शहर की खोज मिस्र के तट से दूर थोनिस-हेराक्लिओन में की गई है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि समुद्र में गायब हो चुके इस शहर से जो सामान मिले हैं, वो दुर्लभ और हैरान करने वाले हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस शहर को खोज किसी खजाने से कम नहीं है। समुद्र के अंदर से विशालकाय मंदिर का बड़ा हिस्सा मिला है, जिसमें रखा गया नाव भी पुरातत्वविदों के हाथ लगा है।

Egyptian-French mission led by the European Institute for Underwater Archaeology (IEASM) has discovered a 2200-year-old shipwreck of a military vessel under the Egyptian city of Heracleion which was destroyed by earthquakes in 2nd century BCE. https://t.co/vW8Yx66auW pic.twitter.com/Mgi6DHu1PT

English summary

The city of Thonis-Heraklion, which has disappeared in the sea in Egypt, has been discovered, in which many rare items have been discovered.