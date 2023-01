हिमयुग में अंतिम बार देखा गया था यह धूमकेतु, जल्द होगा खुली आंखों से दीदार, जानें कब दिखाई देगा

एक धूमकेतु आने वाले हफ्तों में पृथ्वी के बहुत ही करीब से गुजरने वाला है। यह ऐसा धूमकेतु है, जो इससे पहले हिमयुग में ही धरती के इतने नजदीक आया था। पहली बार इंसान इसे खुली आंखों से देख सकेंगे।

आने वाले कुछ हफ्तों में एक बड़ी खगोलीय घटना होने वाली है। यदि आप अंतरिक्ष, खगोल विज्ञान, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह-नक्षत्रों में दिलचस्पी रखते हैं तो तैयार हो जाइए। आप खुली आंखों से एक ऐसे धूमकेतु को देख सकेंगे, जो इस समय हमसे 10 करोड़ मील दूर है। यह पुच्छल तारा हिमयुग में ही पृथ्वी के इतने नजदीक आया था, जितना आने वाले समय में आ रहा है। हालांकि, आपको इसे अपनी आंखों से देखने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में जागना पड़ सकता है। क्योंकि, यह भोर होने से ठीक पहले नजर आने वाला है।

Throughout the month, a new comet may be seen gliding across the sky towards the northwest. Plus, the bright winter constellations are a nightly treat for stargazers. Lastly, expect the Wolf Moon on Jan. 6.

English summary

In January-February, a comet will be visible to the naked eye, which had earlier come so close to the Earth during the Ice Age. It will be closest to us on February 1st