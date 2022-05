इंडो-पैसेफिक इकनॉमिक फ्रेमवर्क की लॉन्चिंग से पहले बोले जो बाइडेन, वैश्विक जीडीपी का 60 फीसदी हिस्सा होगा कवर

International

oi-Kapil Tiwari

टोक्यो, मई 23। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर सोमवार को इंडो-पैसेफिक इकनॉमिक फ्रेमवर्क को लॉन्च करेंगे। इसकी लॉन्चिंग से पहले जो बाइडेन ने इस इकनॉमिक फ्रेमवर्क की भूमिका के बारे में दुनिया को बताया। जो बाइडेन ने कहा कि इस इकनॉमिक फ्रेमवर्क के जरिए हम 21वीं सदी में पैदा हुई आर्थिक चुनौतियों से निपट सकेंगे।

'सहयोगी देशों के साथ आर्थिक साझेदारी को मजबूत करेंगे'

जो बाइडेन ने कहा कि इंडो-पैसिफिक का विजन जो स्वतंत्र और खुला और सुरक्षित होने के साथ-साथ लचीला होगा। यहां आर्थिक विकास टिकाऊ और समावेशी होगा। इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम अपने देश की सभी अर्थव्यवस्थाओं का तेजी से और निष्पक्ष विकास करने जा रहे हैं। बाइडेन ने कहा कि इंडो पैसेफिक रीजन में हम अपने सहयोगी देशों के साथ आर्थिक साझेदारी को भी मजबूत करेंगे। कहा जा रहा है कि इस संगठन के जरिए डिजिटल इकॉनमी, सप्लाई चेन, कार्बन उत्सर्जन में कमी, इन्फ्रास्ट्रक्चर और अन्य जरूरी मुद्दों पर साझा प्रयास किए जाएंगे।

वैश्विक जीडीपी का 60 फीसदी हिस्सा होगा कवर

जो बाइडेन ने कहा कि इंडो-पैसिफिक दुनिया की आधी आबादी और वैश्विक जीडीपी का 60 फीसदी हिस्सा कवर करेगा इस प्लेटफॉर्म पर अपने-अपने देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले राष्ट्र आर्थिक दृष्टि की दिशा में काम करने के लिए समझौता कर रहे हैं। यह हमारे सभी लोगों के लिए आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा।

The vision for an Indo-Pacific that is free & open and secure as well as resilient, where economic growth is sustainable and inclusive. We are writing new rules for the 21st-century economy, we are going to have all our country's economies grow faster and fair: US President Biden pic.twitter.com/eV17D6Xz62