यासीन मलिक के समर्थन में उतरा पाकिस्तान, बौखलाहट में भारत को लेकर कही ये बात

oi-Sanjay Kumar Jha

इस्‍लामाबाद, 19 मईः कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक को टेरर फंडिंग मामले में दोषी पाए जाने के बाद पाकिस्तान सरकार आगबबूला हो गई है। यासीन मलिक को सजा सुनाए जाने के बाद शहबाज शरीफ की सरकार ने भारत से खिलाफ गहरी नाराजगी जताई है। पाकिस्तान ने भारतीय दूतावास प्रभारी को इस्लामाबाद में तलब कर उन्हें एक आपत्ति संबंधी दस्तावेज सौंपा है। पाकिस्तान सरकार ने यासीन मलिक पर 'मनगढंत आरोप' लगाए जाने की निंदा की। इसको साथ ही पाकिस्‍तान ने अंतरराष्‍ट्रीय समुदाय, संयुक्‍त राष्‍ट्र और मानवाधिकार संगठनों से मांग की है कि वे यासिन मलिक के साथ हो रहे व्‍यवहार को लेकर भारत के खिलाफ ऐक्‍शन लें।

The Pakistan government on Wednesday summoned New Delhi’s envoy in Islamabad and condemned the framing of charges against Jammu and Kashmir separatist leader Yasin Malik in India