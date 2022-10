पृथ्वी से धीरे-धीरे दूर होता जा रहा है चांद, हर साल बढ़ रही है 3.8cm की दूरी, जानिए क्या होगा धरती का भविष्य

International

oi-Anjan Kumar Chaudhary

Moon is moving away from the Earth:चांद धीरे-धीरे हमसे दूर होता जा रहा है। वैज्ञानिकों ने एक हालिया शोध के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है। वैसे यह प्रक्रिया करोड़ों-अरबों वर्षों से चल रही है और खगोलविदों को इसकी भनक भी लगभग 6 दशक पहले लग चुकी थी। लेकिन, अब वैज्ञानिक चांद के दूर होने की गति और इसके प्रभाव का पुख्ता आकलन करने में सफल हुए हैं। सबसे दिलचस्प बात ये है कि खगोलविदों ने पहले जो कुछ भी महससू किया था, उसका रहस्य सुलझाने में ऑस्ट्रेलिया की एक खाड़ी के चट्टानों ने मदद की है।

English summary

The Moon is moving away from Earth by about 1.5 inches every year. Because of this, the length of the day on Earth is changing. After billions of years it will have a lot of effect