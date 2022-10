Thailand shooting: हत्यारे के चंगुल से बच निकली, 'कंबल' ने बचाई मासूम की जान

International

oi-Artesh Kumar

थाईलैंड के डेकेयर सेंटर ( Thailand daycare centre shooting ) पर हुई गोलीबारी ने दुनिया को हिला कर रख दिया। बेरहम हत्यारे ने 36 लोगों को गोलियों से भून दिया था। उसने 36 में से 24 मासूम बच्चों की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। जब डेकेयर सेंटर पर गोलीबारी हो रही थी, उस वक्त एक 3 साल की छोटी सी बच्ची कंबल ओढ़कर सो रही थी। वह डेकेयर सेंटर के गोलीकांड में बाल-बाल बच गई ।

English summary

Paweenuch Supolwong survived the attack as the gunman assumed he had already killed her and she was dead while she was sleeping, the girl's mother said.