तालिबानी नेताओं का पहली बार चीन दौरा, अफगानिस्तान में मिला संपूर्ण समर्थन, जानिए इस दोस्ती के मायने

oi-Abhijat Shekhar

बीजिंग, जुलाई 28: अफगानिस्तान की शांति प्रक्रिया को लेकर चीन ने बहुत बड़ा चाल चलते हुए तालिबान को समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब तालिबानी नेताओं ने चीन का दौरा किया है।

मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के नेतृत्व में एक तालिबान प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को चीन में विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की है और माना जा रहा है कि चीन ने तालिबान को समर्थन दे दिया है।

State Councilor & Foreign Minister Wang Yi met with a #Taliban delegation led by Mullah Abdul Ghani Baradar in Tianjin on Wed: Chinese FM pic.twitter.com/ai2ehZHhsa

English summary

Taliban leaders have visited China for the first time and China is believed to have given full support to the Taliban in Afghanistan.