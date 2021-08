तालिबान ने भारतीय वाणिज्य दूतावासों पर जड़ा ताला, जलालाबाद पर किया कब्जा, चारों तरफ से घिरा काबुल

International

oi-Abhijat Shekhar

काबुल, अगस्त 15: पिछले हफ्ते अमेरिका के एक जनरल ने कहा था कि अगले 30 दिनों में तालिबान काबुल को घेर लेगा, लेकिन अफगानिस्तान से मिल रही है रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने काबुल को चारों तरफ से घेर लिया है और अफगानिस्तान सरकार के नियंत्रण में अब सिर्फ काबुल की एकमात्र बड़ा शहर बचा है। इसके साथ ही तालिबान ने भारत के दो वाणिज्य दूतावासों में ताला लगा दिया है और दोनों वाणिज्य दूतावासों से अब काम पूरी तरह से बंद हो चुका है।

तालिबान ने कंधार रेडियो का नाम बदलकर 'वॉयस ऑफ शरिया' रखा, भारत उठाएगा 'आपातकालीन' कदम

English summary

The Taliban have locked down Indian consulates. At the same time, Jalalabad has been captured. Now the Afghan government has only 82 districts left.