बकरीद पर तालिबान का भयंकर खूनी खेल, कंधार में 100 से ज्यादा लोगों की हत्या, पाकिस्तान के इशारे पर हमला

कंधार, जुलाई 23: अफगानिस्तान में तालिबान ने सबसे बड़ी क्रूरता को अंजाम दिया है और अफगानिस्तान मीडिया के मुताबिक कंधार प्रांत के स्पिन बोल्डक इलाके में 100 से ज्यादा आम नागरिकों को मौत के घाट उतारा गया है। वहीं, अफगान सिक्योरिटी फोर्स ने कहा है कि 100 से ज्यादा निर्दोष लोगों को तालिबान ने गोली मारकर हत्या कर दी है। अफगानिस्तान गृह मंत्रालय ने 100 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी है। वहीं, साढ़े 300 से ज्यादा लोग अब भी गायब बताए जा रहे हैं।

English summary

The Taliban have shot dead more than 100 civilians in Afghanistan's Kandahar province. The government has said that innocents have been killed to please the masters in Pakistan.