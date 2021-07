अफगानिस्तान राष्ट्रपति अशरफ गनी पर हमले की कोशिश, राष्ट्रपति भवन पर तालिबान ने दागे तीन रॉकेट

International

Abhijat Shekhar

काबुल, जुलाई 20: अफगानिस्तान में तालिबान लगातार हिंसा को बढ़ाए जा रहा है और अभी रिपोर्ट आ रही है कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन पर हमले की केोशिश की गई है और हमलावरों के निशाने पर अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी थे। हालांकि, हमला किसने किया है, इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन अफगान मीडिया ने कहा है कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन को निशाना बनाकर रॉकेट दागा गया था। (सभी तस्वीर प्रतीकात्मक)

English summary

Three rockets have been fired at Afghanistan's Rashtrapati Bhavan. It is believed that Afghan President Ashraf Ghani was the target of the Taliban.