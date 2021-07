तालिबान ने पत्रकार दानिश सिद्धीकी की मौत पर जताया गहरा दुख, जारी की गाइडलाइंस

International

oi-Abhijat Shekhar

काबुल, जुलाई 17: तालिबान ने भारतीय पत्रकार दानिश सिद्धीकी की मौत पर गहरा दुख जताया है और कहा है कि उसे नहीं पता है कि भारतीय फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्धीकी की मौत कैसे हुई। इसके साथ ही तालिबान ने पत्रकारों के लिए एक तरह से गाइडलाइंस भी जारी कर दिया है, कि अगर वो तालिबान के इलाके में रिपोर्टिंग करने के लिए जाएं, तो उन्हें क्या करना चाहिए।

तालिबान ने मौलवियों से मांगी 15 साल से ज्यादा उम्र की लड़कियों की लिस्ट, लड़ाकों से कराएगा निकाह

English summary

The Taliban has expressed deep grief over the death of Indian Danish Siddiqui and said that it has issued guidelines for journalists.