अफगान सरकार के हाथ से गया चौथा सबसे बड़ा शहर, तालिबान ने किया 'मजार-ए-शरीफ' पर कब्जा

oi-Akarsh Shukla

काबुल, 15 अगस्त। अफगानिस्तान सरकार के हाथ से धीरे-धीरे देश के महत्वपूर्ण और राजनैतिक शहर हाथ से निकलते जा रहे हैं। शनिवार को तालिबान ने अफगानिस्तान चौथे सबसे बड़े शहर मजार-ए-शरीफ पर भी कब्जा जमा लिया। अफगान सांसद ने मजार-ए-शरीफ पर तालिबानी लड़ाकूओं के कब्जे का दावा किया है। उन्होंने कहा कि बल्ख प्रांत की राजधानी मजार-ए-शरीफ तालिबान के कब्जे में आ गई है, विद्रोहियों ने वहां एक बड़ा हमला किया था।

गौरतलब है कि अफगानिस्तान अब तालिबानी विद्रोहियों धीरे-धीरे घुटने टेकने को मजबूर हो रहा है। अब देश की राजधानी काबुल पर भी हाथ से निकलने की संभावना जताई जा रही है, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अब तालिबान काबुल से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर है। इस बीच देश का चौथा बड़ा शहर मजार-ए-शरीफ अफगान सरकार के हाथ से निकलना इस बात की ओर इशारा है कि देश की सेना भी तालिबान के सामने अब कमजोर पड़ रही है।

An Afghan lawmaker says the city of Mazar-e-Sharif, the capital of Balkh province, has fallen to the Taliban after the insurgents launched a major assault there: The Associated Press