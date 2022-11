ताइवान पर 'अटैक' चीन की होगी बड़ी 'रणनीतिक गलती', अमेरिका ने कहा, नहीं जीत पाएगा बीजिंग!

International

oi-Artesh Kumar

ताइवान (Taiwan) को लेकर चीन की सोच जगजाहिर है। बीजिंग वन चाइना पॉलिसी को कभी नहीं छोड़ सकता इसकी पुष्टि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने G-20 समिट में कर दी थी। बाली में चीन के राष्ट्रपति ने ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका को रेड लाइन पार नहीं करने की चेतावनी दी थी। अब खबर है कि पेंटागन ने चीन के ताइवान पर संभावित आक्रमण को लेकर चेतावनी दी है। अमेरिका के शीर्ष सैन्य अधिकारी ने कहा है कि ताइवान पर हमला चीन के लिए एक 'रणनीतिक गलती' होगी।

English summary

The Pentagon’s highest-ranking officer warned China off a potential invasion of Taiwan, emphasizing Wednesday that such a move would be a “dangerous game” for Beijing, especially given its military’s lack of fighting experience.