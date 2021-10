ताइवान ने किया युद्ध की तैयारी का ऐलान, ऑस्ट्रेलिया-अमेरिका से मांगी मदद, चीन ने भेजे 56 लड़ाकू विमान

International

oi-Abhijat Shekhar

ताइपे, अक्टूबर 05: चीन की वजह से ये दुनिया विनाशकारी युद्ध की तरफ बहुत बड़ा कदम बढ़ा चुकी है। ताइवान से आ रही खबर के मुताबिक, चीन की आक्रामकता से आजिज आकर ताइवान ने युद्ध की तैयारी शुरू करने की घोषणा कर दी है। जिसके बाद पूरी दुनिया टेंशन में आ गई है। ताइवान के विदेश मंत्री ने युद्ध की तैयारी की घोषणा करते हुए वैश्विक समुदाय से मदद मांगी है और खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से फौरन मदद की मांग की है।

चीन की आक्रामक रवैये से दहशत में ताइवान, ऑस्ट्रेलिया से मांगी आपातकालीन मदद, युद्ध की आशंका?

English summary

Taiwan has declared preparedness for war after China sent 56 fighter planes into Taiwan's airspace. Taiwan has sought help from Australia and the US.