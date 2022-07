जानिए शिंजो आबे पर गोली चलाने वाला हमलावर कौन है? क्यों नहीं की भागने की कोशिश

International

oi-Artesh Kumar

टोक्यो, 8 जुलाई : जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे (Former Japan PM Shinzo Abe) को गोली मारी गई है। पश्चिमी जापान के नारा शहर में शिंजो आबे पर ये जानलेवा (Shinzo Abe Shot) हमला हुआ, जिसके बाद वे लहूलुहान होकर मंच पर ही गिर पड़े। जब ये हमला हुआ तो शिंजो आबे एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक, पुलिस ने संदिग्ध हमलावर (Suspected shooter) को गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो पुलिस की तरफ से हमलावर को लेकर जानकारी दी गई है। खबर के अनुसार संदिग्ध हमलावर गोली चलाने के बाद भागा नहीं , वह वहीं खड़ा रहा।

English summary

Shortly after former Japanese Prime Minister Abe Shinzo was shot at while making a speech for an election campaign on Friday, police said they have taken Tetsuya Yamagami, a 41-year-old man into custody in connection with the shooting.