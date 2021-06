इस देश में चलती है 'बच्चों की फैक्ट्री', लाखों खर्च कर मनचाहा बच्चा ले जाते हैं लोग, सच है बेदर्द

International

oi-Abhijat Shekhar

कीव, जून 27: मां बनना हर महिला के लिए सबसे सुखद अहसास होता है, लेकिन कई महिलाएं शरीर में कुछ दिक्कतों की वजह से मां बनने का सुख हासिल नहीं कर पाती हैं। ऐसी महिलाएं मातृत्व का आनंद लेने के लिए सरोगेसी प्रोसेस का सहारा लेती हैं। यही कारण है कि ऐसे जोड़े जो माता-पिता बनना चाहते हैं, वो पिछले कुछ सालों से यूक्रेन का रूख करने लगे हैं, जो बच्चों की फैक्ट्री बनता जा रहा है। पूर्वी यूरोप में स्थिति यूक्रेन में सरोगेसी को कानूनी मान्यता मिली, जिससे हर साल हजारों बच्चों का जन्म होता है। (सभी तस्वीर- प्रतीकात्मक)

न्यूज एंकर को नहीं मिली थी सैलरी, न्यूज पढ़ते वक्त ही मांगने लगा पैसे, पूरी दुनिया में वायरल हुआ Video

English summary

children's factory is running in the European country of Ukraine, but the condition of the mothers who give birth becomes like animals.