हटा दिया जाएगा 'स्वर्ग जाने का रास्ता', अद्भुत सीढ़ियों को हटाने की वजह है बेहद अजीब

International

oi-Abhijat Shekhar

हवाई/अमेरिका, सितंबर 18: हवाई का प्रसिद्ध हाइकू सीढ़ियों को अब तोड़ दिया जाएगा। जिसे लेकर विश्व भर के पर्यटकों में मायूसी हैं। इस अद्भुत सीढ़ियों को 'स्वर्ग की सीढ़ी' भी कहा जाता है। अब रिपोर्ट आ रही है कि होनोलूलू सिटी काउंसिल की बैठक के बाद इस ऐतिहासिल सीढ़ियों को तोड़कर हटा दिया जाएगा।

सनसनीखेज: अमेरिका में बच्चियों का खतना करते थे ये मुस्लिम डॉक्टर, भारतीय समुदाय में चलता था गुप्त नेटवर्क

English summary

It has been decided to remove the world famous 'Stairway to Heaven', which has come as a shock to adventure lovers across the world.