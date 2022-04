‘चीन के कर्ज लेना बड़ी गलती’, श्रीलंका के राष्ट्रपति का बड़ा कबूलनामा, पेट्रोल की कीमत 338रु प्रति लीटर

International

कोलंबो, अप्रैल 19: श्रीलंका में हालात दिनों दिन बिगड़ते जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है, कि देश की सरकार के पास स्थिति संभालने के लिए कोई उपाय नहीं बचे हैं। वहीं, समाचार एजेंसी पीटीआई ने रिपोर्ट दी है, कि श्रीलंका के सरकारी पेट्रोल कंपनी सीलोन पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने 92 ऑक्टेन पेट्रोल की कीमत बढ़ाकर 338 प्रति लीटर कर दी है। यानि, श्रीलंका में एक लीटर पेट्रोल के लिए 338 रुपये चुकाने होंगे। ऐसे में आप समझ सकते हैं, कि इस द्वीप देश की स्थिति क्या हो चुकी है।

English summary

For the first time, the President of Sri Lanka has admitted his fault for the economic crisis and has also called it his mistake to take loans from China.