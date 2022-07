श्रीलंका की संसद में राष्ट्रपति चुनाव पर होगा मंथन,पहली बार सांसद करेंगे राष्ट्रपति का चुनाव

International

कोलंबो, 16 जुलाई : श्रीलंका में अगले राष्ट्रपति के चुनाव की कार्यवाही शुरू करने के लिए आज (16 जुलाई) संसद की बैठक बुलाई जाएगी। बैठक में देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा इस पर विचार-विमर्श होगा। श्रीलंका के इतिहास में यह पहली बार है जब लोकप्रीय जनादेश की बजाय राष्ट्रपति की नियुक्ति सांसदों द्वारा की जाएगी। स्पीकर महिंदा यापा अभयवर्धने ने शुक्रवार को कहा था कि 225 सदस्यीय संसद 20 जुलाई को गुप्त वोट से नए राष्ट्रपति का चुनाव करेगी। बता दें कि, 1978 के बाद से राष्ट्रपति पद के इतिहास में कभी भी संसद ने राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान नहीं किया था।



This is the first time in Sri Lanka’s history that the president will be appointed by MPs and not by popular mandate. Sri Lanka’s parliament will convene today (July 16) and begin proceedings to elect the next president after the flight and resignation of Gotabaya Rajapaksa amidst an economic meltdown.