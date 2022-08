IMF से श्रीलंका की वार्ता फिर होगी शुरू, राष्ट्रपति की संसद में अपील, संकट में साथ आ जाए पूरा देश

International

oi-Artesh Kumar

कोलंबो, 3 अगस्त : श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सर्वदलीय सरकार बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि देश अगस्त में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के साथ बेलआउट वार्ता फिर से शुरू करेगा। उन्होंने देश की गंभीर आर्थिक संकट को हल करने के लिए सभी दलों को एकजुट होकर काम करने का आग्रह किया है।

English summary

Sri Lanka will restart bailout talks with the International Monetary Fund (IMF) in August, its new president said on Wednesday, while calling on lawmakers to form an all-party government to resolve a crippling economic crisis.