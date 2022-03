ना दवाई, ना खाना, ना तेल, ना कागज...10 घंटे से कटी है बिजली... श्रीलंका में काफी ज्यादा बिगड़े हालात

International

कोलंबो, मार्च 30: ऐतिहासिक आर्थिक संकट से जूझ रहे भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका की स्थिति अब काफी ज्यादा खराब हो चुकी है और श्रीलंका के कई इलाकों में पिछले 10 घंटे से ज्यादा वक्त से बिजली नहीं है और लोग मोमबत्तियों के सहारे रात गुजारने पर बेबस हैं। श्रीलंका में पेट्रोल पंपों के बाहर घंटों तक हजारों लोग तेल के लिए कतारों में खड़े रहते हैं और जब शरीर जवाब दे जाता है, तो लोग बेहोश होकर गिर जाते हैं। चीन से कर्ज लेना श्रीलंका को इस कदर भारी पड़ेगा, ये श्रीलंका के आम लोगों ने कभी नहीं सोचा होगा।

आर्थिक संकट में फंसे श्रीलंका में बुरी तरह बिगड़े हालात, पेट्रोल पंपों के बाहर लंबी-लंबी कतारें, दो मरे

The situation in Sri Lanka has worsened due to shortage of textiles, including medicine and oil. The condition of the country has become very bad due to the economic crisis.