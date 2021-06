अंतरिक्ष में सबसे बड़े जंग का दिलचस्प आगाज, दुनिया के तीन खरबपतियों ने ठोकी ताल, कौन बनेगा बादशाह ?

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, जून 13: पिछले हफ्ते दुनिया के सबसे अमीर उद्योगपति और अमेजन कंपनी के मालिक ने स्पेस में जाने का ऐलान कर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। दुनिया के दूसरे सबसे अमीर उद्योगपति एलन मस्क पहले से ही स्पेस कार्यक्रम को लेकर ना सिर्फ काफी सीरियस हैं, बल्कि उन्होंने 2025 तक मंगल ग्रह पर इंसानी बस्ती बसाने का ऐलान भी कर रखा है। लेकिन, इन दोनों के साथ ही एक और तीसरे खरबपति कारोबारी की स्पेस रेस में एंट्री हो रही है और उनका नाम है, रिचर्ड ब्रेनसन, जो वर्जिन गेलेक्टिक के मालिक हैं। इन तीनों खरबपतियों ने अंतरिक्ष पर कब्जा करने की संघर्ष शुरू कर दी है, लेकिन बादशाह कौन बनेगा? ये एक बड़ा सवाल है। रिचर्ड ब्रेनसन तीसरे ऐसे उद्योगपति हैं, जिन्होंने ऐलान कर दिया है कि उनकी कंपनी इसी साल जुलाई से स्पेस मिशन की शुरूआत करने जा रही है और उनकी कंपनी पहली बार ही अंतरिक्ष में मानव मिशन को लॉन्च कर स्पेस रेस में धमाकेदार एंट्री करेगी।

English summary

An interesting struggle has begun among the world's three trillionaires to become the king of space. Elon Musk, Jeff Bezos and Richard Brenson have become the three biggest players in space.