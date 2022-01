कोरोना से गंभीर बीमार हुए 3 दक्षिण अफ्रीकी शेर...नये वेरिएंट के आने को लेकर जताई जा रही है आशंका

International

oi-Abhijat Shekhar

प्रिटोरिया, जनवरी 19: कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट इंसानों के लिए कम खतरनाक साबित हो रहा है और अब इसकी पुष्टि हो चुकी है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया में एक के बाद एक शेर कोरोना वायरस से गंभीर तौर पर संक्रमित हो रहे हैं और शेरों की स्थिति काफी नाजुक बताई जा रही है और सबसे बड़ा डर इस बात को लेकर है, कि क्या शेरों के कोरोना संक्रमित होने से एक ऐसे वेरिएंट का इंसानों के बीच आने का खतरा बढ़ गया है, जो सबसे ज्यादा खतरनाक हो?

English summary

In South Africa, 3 lions have been found to be seriously corona infected, after which there is a danger of new variants of Kovid.