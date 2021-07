सूरज से निकला 16 लाख किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से महातूफान, दो दिनों में पृथ्वी से टकराने की आशंका

International

नई दिल्ली, जुलाई 10: सूरज में महाशक्तिशाली तूफान निकला है, जो करीब 16 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमारी पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों ने आशंका जताई है कि ये महा सौर तूफान अगले एक या दो दिनों के अंदर हमारी पृथ्वी से टकरा सकता है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अगर ये महातूफान वास्तव में पृथ्वी से टकराता है तो काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाते हुए कहा है कि ये महा सौर तूफान रविवार या सोमवार को पृथ्वी से टकरा सकता है।

At a speed of about 1.6 million kilometers per hour, a solar storm can hit the Earth in the next two days.