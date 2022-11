Solar Snake क्या है ? सूरज की सतह पर 3,80,000 मील प्रति घंटे की स्पीड से भागता दिखा- Video

International

oi-Anjan Kumar Chaudhary

Solar snake spotted slithering across Sun: सूरज पर सांपनुमा आकृति भागती हुई दिखाई पड़े तो आपको कैसा लगेगा। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के कैमरों ने ऐसे ही दृश्य कैद किए हैं। लेकिन, सूरज की सतह पर सांप की तरह भागने वाली यह आकृति बहुत ही तेज गति से भागती नजर आ रही है। यह स्पीड 170 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। इसी आकृति को 'सोलर स्नेक' कहा जा रहा है। आइए जानते हैं कि यह क्या चीज और सूर्य की सतह पर इस तरह की आकृति के प्रकट होने का मतलब क्या है और क्या इसका हमारी पृथ्वी से भी कोई कनेक्शन है ?

English summary

Solar Snake:A snake appeared on the surface of the sun. Speed was very fast. The footage was captured by the European Space Agency's Extreme Ultraviolet Imager. Appeared before the solar explosion