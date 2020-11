न्यूजीलैंड दौरे पर गई पाकिस्तानी टीम के 6 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव, सीरीज पर मंडराया खतरा

International

oi-Kapil Tiwari

वेलिंग्टन। कोरोना महामारी (Corona Pandemic) के बीच दुनियाभर में जैसे-तैसे तो क्रिकेट शुरु हुआ था, लेकिन फिर से क्रिकेट पर कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। दरअसल, न्यूजीलैंड दौरे पर गई पाकिस्तान क्रिकेट टीम (Pakistan Cricket Team) के 6 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अभी संक्रमित पाए गए खिलाड़ियों के नाम का खुलासा नहीं किया गया है। इस खबर के सामने आने के बाद क्रिकेट जगत में सनसनी मच गई है।

टी20 और टेस्ट सीरीज पर मंडराया खतरा

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 6 खिलाड़ियों के कोरोना संक्रमित होने के बाद टीम की ट्रेनिंग को रोक दिया गया है। साथ ही दोनों टीमों के बीच होने वाली टी 20 और टेस्ट सीरीज पर भी खतरा मंडरा गया है। संक्रमित पाए गए खिलाड़ियों को क्वारंटीन कर दिया गया है।

लाहौर से निकलते वक्त खिलाड़ियों के टेस्ट थे नेगेटिव

न्यूलीलैंड के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए बयान में बताया गया है कि लाहौर से जब टीम निकली थी तो उस वक्ट टीम के सभी सदस्यों का कोरोना टेस्ट कराया गया था, उस वक्त खिलाड़ियों के टेस्ट नेगेटिव आए थे। 24 नवंबर को न्यूजीलैंड पहुंचने पर खिलाड़ियों का दोबारा टेस्ट किया गया तो 6 खिलाड़ी संक्रमित पाए गए। मंत्रालय ने बताया है कि आइसोलेशन के दौरान भी संक्रमित हुए खिलाड़ियों का 4 बार कोरोना टेस्ट किया जाएगा।

