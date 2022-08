सिंगापुर में 'गे सेक्स' अब अपराध नहीं, 'धारा 377A' को जल्द खत्म करने की हुई घोषणा

International

सिंगापुर, 22 अगस्त : दुनिया में LGBTQ समुदाय को लेकर अलग-अलग मत हैं। वहीं, सिंगापुर में अब 'गे सेक्स' को लेकर नया फैसला किया है। सिंगापुर ने गे सेक्स से प्रतिबंध हटाने की घोषणा कर दी है। जिसके बाद अब समलैंगिक संबंधों (Homosexual Relationships) को अपराध की श्रेणी में रखने वाला कानून वापस ले लिया जाएगा।

In Singapore, under Section 377A, offenders can be jailed for up to two years under the law, but it is not currently actively enforced. There have been no known convictions for sex between consenting adult males for decades and the law does not include sex between women or other genders.