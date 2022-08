चमगादड़ के बाद छछूंदर वाले वायरस का प्रकोप, चीन में कहां से फैला संक्रमण ? LayV के लक्षण जानिए

International

oi-Anjan Kumar Chaudhary

बीजिंग, 11 अगस्त: चीन के वुहान शहर से फैला कोरोना वायरस आजतक दुनिया को परेशान कर रहा है। अब वहां एक और वायरस के प्रकोप की पुष्टि हुई है, जो छछूंदरों में पाया जाता है। इस नए वायरस के संक्रमण के बारे में एक जर्नल में प्रकाशित हुआ है। नए वायरस से चीन के दो-दो प्रांतों के चपेट में आने की बात पता चली है। इस वायरस के बारे में महत्वपूर्ण ये है कि इसमें सामान्य लक्षणों के अलावा कुछ बहुत गंभीर लक्षण देखे गए हैं। हालांकि, अभी तक यह साफ नहीं हुआ है कि यह वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है या नहीं।

English summary

Corona virus spread from Wuhan city of China is troubling the world till date. Now there has been a confirmed outbreak of another virus, which is found in shrews-Langya henipavirus