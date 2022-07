डेनमार्क: कोपेनहेगन के शॉपिंग मॉल में अंधाधुंध गोलीबारी, कई लोगों के मरने की खबर

International

oi-Love Gaur

कोपेनहेगन, 04 जुलाई: डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में उस वक्त एक मॉल में हड़कंप मच गया था, जब वहां अंधाधुंध गोलीबारी शुरू हो गई। लोग अपनी जान बचान के लिए बदहवास होकर भागते दिखे। मॉल के अंदर हुई फायरिंग में कई लोगों की मौत की खबर है। पुलिस ने घटनास्थल से एक शख्स को गिरफ्तार किया है।

डेनिश पुलिस ने पीड़ितों या गिरफ्तार व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। न्यूज एजेंसी एएफपी ने एक मॉल में हुई फायरिंग की घटना पर पुलिस के हवाले से बताया कि कई पीड़ितों के घायल होने की सूचना है। एजेंसी के मुताबिक शॉपिंग मॉल में शूटिंग के मामले में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार है। कोपेनहेगन पुलिस ने ट्विटर पर कहा कि फील्ड्स में शूटिंग के सिलसिले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। हमारे पास व्यक्ति की पहचान के बारे में अधिक बताने का मौका नहीं है। हम फील्ड्स में बड़े पैमाने पर मौजूद हैं और ओवर व्यू के लिए काम कर रहे हैं।

#UPDATE | Several people were killed in a shooting at a shopping centre in Denmark's Copenhagen, Danish police said, adding they had arrested a 22-year-old Danish man and could not rule out it was an "act of terrorism": Reuters