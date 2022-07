पूर्व पीएम शिंजो आबे हार गए जिंदगी की जंग, डॉक्टरों ने बताई मौत की असली वजह

International

टोक्यो, 8 जुलाई : जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे (67) (Shinzo Abe assassinated) की जिंदगी को बचाने के लिए दुनियाभर से की जा रही दुआएं काम नहीं आईं। जापान के नारा प्रांत में चुनाव प्रचार के दौरान हमले का शिकार हुए शिंजो आबे का अस्‍पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। उन्‍हें बचाने के लिए डॉक्‍टरों ने पूरा प्रयास किया लेकिन उन्‍हें सफलता नहीं मिल सकी।

English summary

“Shinzo Abe was transported to the hospital at 12:20pm (local time), and was in a state of cardiac arrest when brought to the hospital,” Hidetada Fukushima, professor of emergency medicine, Nara Medical University hospital, said at a press briefing. The politician’s demise, Fukushima explained, was due to loss of blood, which, he said, doctors could not make up for despite carrying out blood transfusions in large quantities.