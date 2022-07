Shinzo Abe: सबसे लंबे वक्त तक रहे जापान के प्रधानमंत्री, भारत को दिया बुलेट ट्रेन का तोहफा...

International

oi-Artesh Kumar

टोक्‍यो, 8 जुलाई: शिंजो आबे ने 52 वर्ष की उम्र में जापान के प्रधानमंत्री का पद संभाला। उस वक्‍त वह जापान के सबसे युवा प्रधानमंत्री के तौर पर जाने गए। आज एक दुखद खबर यह है कि, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे (Former pm of japan Shinzo Abe) को गोली मार दी गई है। जानकारी के मुताबिक शिंजो आबे के सीने में गोली (Shinzo Abe Shot) लगी है। हमले में वो बुरी तरह घायल हो गए। वहीं, इस घटना के बाद हमलावर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शिंजो आबे जापान के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे। उनके कार्यकाल में भारत और जापान के रिश्तें और भी अधिक प्रगाढ़ हुए।

Former Japan PM Shinzo Abe reportedly shot during speech. former pm Shinzo Abe is the Japan's longest-serving prime minister.Nearly two years after poor health forced him to leave office, 67-year-old Shinzo Abe was feared dead after apparently being shot during a campaign event on Friday.Abe was a sprightly 52 when he first became prime minister in 2006, the youngest person ever to occupy the job.