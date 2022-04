दिवालिया हो सकता है पाकिस्तान, इस महीने होगा डिफॉल्टर, शहबाज करेंगे सऊदी-चीन का आपात दौरा

International

oi-Abhijat Shekhar

इस्लामाबाद, अप्रैल 23: जब इमरान खान विपक्ष में थे, उस वक्त वो नवाज शरीफ को विदेशों से भीख मांगने पर कोसा करते थे, फिर इमरान प्रधानमंत्री बने, तो उन्हें विदेशों से भीख मांगने के लिए शहबाज शरीफ ने कोसना शुरू कर दिया और अब जब शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बने हैं, तो उन्होंने भी पाकिस्तान की भीख मांगने की परंपरा को अपनी प्रतिष्ठा धूल में मिलाकर आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। एशिया टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, शहबाज शरीफ बहुत जल्द चीन और सऊदी अरब की यात्रा करने वाले हैं और इस दौरान वो दोनों देशों से भारी भीख मांगेगे।

English summary

In June this year, Pakistan will become a defaulter and PM Shahbaz Sharif will go to Saudi Arabia and China to save the country from economic bankruptcy.