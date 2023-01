नेपाल ने दो शालिग्राम शिलाएं अयोध्या भेजीं, राम-जानकी की मूर्तियां बनेंगी, जानें इसका धार्मिक महत्त्व

नेपाल की जानकी मंदिर से भगवान राम और माता सीता की मूर्तियां बनाने के लिए शालिग्राम पत्थर अयोध्या भेजा गया है। यह धार्मिक रूप में बहुत पवित्र है और खुद विष्णु भगवान का प्रतीक माना जाता है।

शालिग्राम शिलाओं की वजह से एकबार फिर से भारत और नेपाल का अति-प्राचीन संबंध और मजबूत होता नजर आ रहा है। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में स्थापित होने वाली भगवान राम और माता सीता की मूर्तियां जिस शालिग्राम पत्थर से बनाई जाएंगी,वह नेपाल से ही आ रहा है। ये कोई साधारण पत्थर नहीं हैं। धार्मिक आस्था में यह बहुत ही पवित्र है, जो साक्षात भगवान विष्णु का रूप माना गया है। शायद यही वजह है कि जहां से शालिग्राम शिला ला रहे ट्रक गुजर रहे हैं, वहीं श्रद्धालुओं का तांता लग जा रहा है।

