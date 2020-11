ऑस्ट्रिया: मध्य वियना में चलीं गोलियां, कई लोग हुए घायल

International

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना के मध्य में गोलीबारी से अफरा-तफरी मच गई, मिली जानकारी के मुताबिक यह हमला इनर सिटी जिले में हुआ है जिसमें कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया है, कई बड़े अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। स्थानीय मीडिया की माने तो यह यहूदी मंदिर पर किया गया हमला था, लोगों को इस इलाके से दूर रहने को कहा गया है। बता दें कि इससे पहले वियना के ही एक चर्च में 30 से 50 युवकों के एक समूह ने जमकर तोड़फोड़ की थी।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस की कई टीमें हमलावर को काबू करने में लगी हुई है। वहीं, स्थानीय मीडिया ने इस घटना को यहूदी मंदिर पर हुए जानलेवा हमला बताया है। पुलिस और हमलावर के बीच मुठभेड़ जारी है, उस क्षेत्र में लोगों के प्रवेश को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। हमले में कई लोग घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। इससे पहले राजधानी वियना के ही एक चर्च में तोड़फोड़ का मामला सामने आया था। जब चर्च के अधिकारियों ने पुलिस के बुलाया तो सभी युवक वहां से फरारा हो गए।

Several people are injured in central Vienna, Austria, after several exchanges of fire, police say, advising the public to avoid the area. Newspaper Kronen Zeitung reported an attack on a synagogue: Reuters https://t.co/IUmT6Ez7Tv