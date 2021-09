CIA की चेतावनी के बाद भी अमेरिका ने आतंकियों के बहाने मासूमों पर किया था एयरस्ट्राइक- खुलासा

International

वॉशिंगटन, सितंबर 19: अमेरिकी सेना द्वारा अफगानिस्तान में किए गये एक ऑपरेशन को लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं। खुलासा हुआ है कि अमेरिकी सेना द्वारा एक हेलफायर मिसाइल लॉन्च करने से ठीक पहले सीआईए की तरफ से सेना को चेतावनी दी गई थी कि जहां मिसाइल गिरने वाला है, वहां मासूम बच्चों की मौजूदगी है। लेकिन, सीआईए की चेतावनी के कुछ सेकेंड्स बाद ही अमेरिकी सेना ने ड्रोन स्ट्राइक कर दिया। जिसमें एक ही परिवार के 10 लोग मारे गये थे।

English summary

Just before the US drone strike, the CIA issued a warning to the US military about the presence of children near the target.